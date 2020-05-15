وزني مدد كافة المهل المتعلقةبالموجبات التي تترتب على المكلفين بالضرائب

أصدر ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ قراراً مدّد بموجبه لغاية 20/5/2020 ضمناً كافة المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على المكلفين ب​الضرائب​ والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية ​المالية العامة​، والتي تنتهي مهلها في 15/5/2020 إضغط للمزيد

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