بلدية برجا: تسجيل حالتين مثبتتين في البلدة وحجر منزلي للمخالطين

أعلنت اللجنة الصحية في خلية ​الأزمة​ في ​بلدية برجا​ في تقريرها الـ 45 الذي يغطي ​الإصابات​ بفايروس ​كورونا​ للفترة الممتدة من ​الساعة​ 8 مساء 13/05/2020 إلى الساعة 8 مساء 14/05/2020، "أنه تم تسجيل حالتين مثبتتين مخبريا، وتم إجراء عملية إستقصاء كاملة حول المحتكين بالحالتين المثبتتين.

وأشار التقرير الى أن خلية الأزمة واللجنة الطبية في ​البلدية​ ستجريان بالتعاون مع ​وزارة الصحة العامة​ فحوصات مخبرية للمحتكين المباشرين، وقسم من المحتكين غير المباشرين، والتي ستصل الى 100 فحص تقريبا.

وأكدت اللجنة "أنها وضعت المخالطين (البالغ عددهم 120 شخصا) في ​الحجر المنزلي​، وتتم متابعتهم ومواصلة عملية الإستقصاء عن ​حالات​ مخالطة أخرى"، وتمنت اللجنة من "أهالي برجا بشكل عام الإلتزام بقرار التعبئة العامة لما فيه مصلحة الجميع".