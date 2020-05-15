شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد: نتيجة كورونا سلبية و إجراءات البرلمان تعمل بكفاءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا للنائب محمد فؤاد، سلبية، وذلك بعد حضوره جميع اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع الماضي والتي شاركت فيها النائبة شيرين فراج، التى أُصيبت بفيروس كورونا وتم الإعلان خلال الأيام الماضية أن نتيجة التحاليل للنائبة جاءت إيجابية وتم عزلها فى مستشفى القصر العينى.

وقال فؤاد، عقب إجراء المسحة أن النتيجة جائت سلبية، مشيدا بالإجراءات المتبعة فى مقر البرلمان، سواء كانت إجراءات احترازية ووقائية وتطبيق تعليمات منظمة الصحة العالمية وهو ما يتم تطبيقه بحرفية شديدة فى كافة اجتماعات اللجان الفرعية، وفى الجلسة العامة و التي أثبتت في هذه الواقعة تحديدا كفاءتها التامة.

و أكد "فؤاد" أنه فى إطار دوره المنوط والمتمثل فى مناقشة وإقرار حزمة من التشريعات الهامة، فهناك واجب وطني يدفعه للتأكد من قدرته على المشاركة فى الجلسات القادمة دون الإضرار بالآخرين.

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وتمنى النائب محمد فؤاد، الشفاء العاجل النائبة شيرين فراج، وأفراد أسرتها الذين جاءت نتائج التحاليل الخاصة بهم إيجابية.

الجدير بالذكر أن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة الذي راجع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتخذها المجلس، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي، وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، والالتزام بارتداء الكمامات قد أفاد كفايتها تماما دون الحاجة الى مزيد من الإجراءات.