شكرا لقرائتكم خبر عن العرب يردون على تطاول شيطان الأناضول ضد الخليج.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن نشطاء هجوما عنيفا ضد رئيس تركيا رجب طيب إردوغان بسبب تطاوله على دول الخليج مؤخرا، حيث غرد مئات النشطاء عبر هاشتاج ‏‎#اردوغان_يهدد_الخليجيين

وذكرت منصة شؤون تركية المعنية بتوثيق فضائح أردوغان، أن تطاول شيطان الأناضول على دول الخليج حملها فشله الاقتصادي وانهيار العملة.

وأشارت إلى أن المتحدث بأسم الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري يقول،عندما يريد اردوغان يغطي علي فشله يفعل 3 اشياء 1-شيطانة المعارضة 2- انقلاب 3-تحميل فشله للقوي الخارجية كما فعل مع دول الخليج.

‏فى الوقت نفسه ذكر الناشط السعودى منذر ال الشيخ المبارك أن اردوغان يعرف أن أحلامه ستتكسر على يد عرب الجزيرة وهذه هي سنة التاريخ على مدار قرون ماضية فهم من أحضروا أسلافه من التبت وهم من أعطوهم الأرض التي تسمى ‎تركيا الآن وهم من أذلوهم على مدار ثلاثة قرون وكانت نهاية سلطنتهم على يد أبطال الجزيرة لذا لازال يتألم منه".