فرنسا تقرر التمديد بشكل آلي لإقامات الأجانب وطالبي اللجوء

صدّقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون يتم بموجبه تمديد إقامات الأجانب لمدة 180 يومًا (6 أشهر)، وذلك على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، وفقًا لروسيا اليوم. وفقًا لروسيا اليوم. ينص القانون أيضًا على تمديد صلاحية الإقامة المؤقتة بشكل آلي لطالبي اللجوء الموجودين في فرنسا لمدة 90 يومًا (3 أشهر). لمدة 90 يومًا (3 أشهر). قال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، في كلمة أمام البرلمان إن إجراءات الحجر الصحي، التي استمرت لمدة شهرين، جعلت من غير الممكن إتمام كل الوثائق الخاصة بتمديد الإقامة في الوقت المحدد.

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