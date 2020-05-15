تسجيل أول إصابة بكورونا بين الروهينغا

أبلغت السلطات في بنغلاديش عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المخيمات المكتظة بلاجئي الروهينغا في جنوب البلاد، حيث يتم إيواء أكثر من مليون لاجئ، وفقًا لسكاي نيوز.

قال محبوب علام تالوكدير، مفوض شؤون اللاجئين في البلاد، إن شخصًا من الروهينغا وآخر محلي يعيش في

منطقة كوكس بازار، والذي ثبتت إصابته أيضًا، تم عزلهما.

من جانبها قالت لويز دونوفان، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين، لوكالة أسوشيتد برس، إنه تم تنشيط فرق لعلاج المرضى وكذلك تعقب الأشخاص المخالطين

وفحصهم.

وحذر عمال الإغاثة من احتمال تفش خطير للفيروس إذا وصل إلى المخيمات هناك، وذلك مع وجود حوالي 40 ألف شخص لكل كيلومتر مربع يعيشون في أكواخ بلاستيكية جنبًا إلى جنب، وهو ما يزيد على 40 ضعف متوسط كثافة بنغلاديش.

وتبلغ مساحة كل كوخ 10 أمتار مربعة والعديد منها مكتظ بما يصل إلى 12 شخصًا.