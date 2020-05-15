تلقي أزمة كورونا بظلالها على الاقتصاد المغربي في كافة قطاعاته، فحالة الإغلاق التي تشهدها البلاد منذ مارس الماضي، للحد من انتشار الفيروس، أثرت بشكل كبير على قطاعات اقتصادية كبرى، وفقًا لسكاي نيوز.
وفي إطار خطى تدبيرية لاحتواء الآثار السلبية على قطاع السياحة والسفر صادق البرلمان على مشروع قانون يقضي بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود السفر والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي.
وقالت وزيرة السياحة المغربية إن المشروع يأتي في سياق خاص يمر به المغرب والعالم بأسره جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا، وأنه يهدف إلى إنقاذ مقاولات السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس.
ويسمح مشروع القانون، الذي أثار جدلا، في مضمونه، لمقدمي الخدمات، بتعويض المبالغ المستحقة لزبائنهم، بوصل بالدين، على شكل اقتراح خدمة مماثلة، دون زيادة في
لكن الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب سارعت لرفض مشروع القانون، معربة عن قلقها مما تضمنه من مقتضيات وصفتها بالمنافية لحقوق المستهلك، خاصة حقه في استرجاع المبالغ المدفوعة للمورد حالما لم يلتزم هذا الأخير بالوفاء بالتزاماته.
وطالبت الفيدرالية بتعديل مقتضيات المشروع، وإعطاء الحق للمستهلك أن يعوض الخدمة المؤدى عنها بخدمة أخرى لها نفس الجودة ونفس القيمة المالية أو يطالب بإلغاء العقد واسترجاع المبلغ المدفوع خلال سبعة أيام، تبدأ من تاريخ تسلم المورد بإشعار المطالبة باسترجاع المبالغ.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يعد مشروع قانون لإنقاذ قطاع السياحة من الإفلاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.