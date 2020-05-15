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وأعلنت السلطات الصحية الهندية تسجيل 3.9 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع حصيلة المصابين إلى 81970 شخصا.
وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أمس الخميس، إن عدد الوفيات وصل 2644 شخصا.
وتأتي ولاية “ماهاراشترا” في مقدمة الولايات الهندية المتضررة من الوباء، حيث بلغت الإصابات فيها 27 ألفا و524 إصابة.
وحلت ولاية “تاميل نادو” في المرتبة الثانية بـ 9 آلاف و674 إصابة، ثم ولاية “كجرات” بـ 9 آلاف و267 إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند… نحو 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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