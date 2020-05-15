“بؤرة كورونا”… اختبارات لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن للكشف عن فيروس كورونا

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وقالت مدينة ووهان الصينية الجمعة، إنها أجرت اختبارات لأكثر من ثلاثة ملايين من مواطنيها البالغ عددهم 11 مليونا للكشف عن فيروس كورونا المستجد، مع سعيها لفحص جميع السكان بعد أن أثارت سلسلة من الحالات الجديدة مخاوف من موجة ثانية من العدوى.
وأعلنت المدينة التي كانت مركز تفشي المرض، أنها تخطط لإجراء اختبارات الحمض النووي لجميع المواطنين في محاولة لتقييم الأعداد التي لم تظهر عليها أعراض المرض، وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.
وقال التقرير إن ووهان رصدت عدة حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بشكل يومي أخيراً.
والحالات غير المصحوبة بأعراض هي لأشخاص تكون فيها نتيجة الاختبار إيجابية للمرض، لكن لا تظهر عليهم أي علامات خارجية للمرض.
وأفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين في بيان اليوم الجمعة، إن السلطات سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 14 مايو ارتفاعا من ثلاث حالات في اليوم السابق.
ويبلغ العدد الإجمالي للحالات في البر الرئيسي للصين حاليا 82933 بينما ظلت محصلة الوفيات بدون تغيير عند 4633.
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