بنسبة 14 في المائة.. إصابة أزيد من 10 آلاف مشتغل في القطاع الصحي بمدريد بفيروس “كورونا”

بلغ عدد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد في القطاع الصحي بالعاصمة الاسبانية مدريد 10.782 وفق ما كشفته صحيفة “ماركا” الاسبانية.

وشدد المصدر ذاته على كون المصابين من القطاع الصحي يشتغلون كأطباء وممرضين ومساعديهم، مشددا على كونهم تعرضوا للعدوى.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالجائحة في الجارة الشمالية للمغرب 229.540 مقابل تسجيل 27.321 وفاة، في وقت تماثل فيه للشفاء 143.374 مريضا.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ عدد المصابين 4.347.700 أما عدد المتوفين فقد وصل إلى 297.000 في وقت تماثل فيه للشفاء مليون و548.000 مريضا.