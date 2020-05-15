المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق منصة تفاعلية بشأن حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي

أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، منصة تفاعلية بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي، من أجل التفاعل مع المختصين، والمعنيين وعموم الرأي العام حول هذا الحق، وتقييداته، من خلال المبادئ الدولية، التي تكرس حرية اعتناق الآراء دون مضايقة، وحرية التماس الأنباء، والأفكار، وتلقِّيها، ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة، ودونما اعتبار للحدود.

وقالت أمينة بوعياش، بهذه المناسبة، إن “الحق في حرية التعبير حق أساسي في حد ذاته، وأيضا، حق يمكن من إعمال الحقوق، والحريات الأخرى، وعلى هذا الأساس، توصف حرية التعبير بأنها حجر الزاوية في كل مجتمع تسوده الحرية، والديمقراطية”، معتبرة أن إطلاق هذه المنصة يأتي اعتبارا للدور الأساسي، والمحوري لحرية الرأي والتعبير، وأهمية هذه الحرية في المجتمع الديمقراطي.

وقال المجلس، في بلاغ له، إنه يطمح عبر إطلاق هذه المنصة إلى المساهمة في النقاش العمومي حول كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بضمان ممارسة الأشكال الجديدة لحرية الرأي والتعبير، والتفكير الجماعي في الأبعاد المتعلقة بأخلاقيات استعمال التكنولوجيا الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، كأدوات لممارسة الحريات.

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ولذلك، فإن المبادرة المذكورة تهدف إلى التفكير في كيفية استلهام بعض التجارب، والممارسات الفضلى في هذا المجال من أجل بلورة ميثاق وطني لأخلاقيات استعمال الفضاء الرقمي في المجال العام.

إطلاق المنصة المذكورة، اليوم، يأتي حسب المجلس، اعتبارا للاستنتاج العام لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المغرب لعام 2019، والذي اعتبر بأن توسيع الحريات بالفضاء العام يعد أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة، خصوصا حرية التعبير، بشكل عام، وحرية التعبير في الفضاء الرقمي، بشكل خاص، وتفعيلا لتوصية التقرير بفتح نقاش عمومي، ينخرط فيه جميع الفاعلون المعنيون، ويأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع، خصوصا في الفضاء الرقمي، لاسيما منصات التواصل الاجتماعي، بما يكفل حرية الرأي والتعبير، دون المساس بالحياة الخاصة للأفراد.