شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 19 حالة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:09 صباحًا, 15 مايو 2020 م أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عُمان اليوم عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) بالسلطنة إلى 19 حالة بعد وفاة امرأة عُمانية مصابة بالفيروس.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العُمانية أن المواطنة المتوفاة تبلغ من العمر ( 36 ) عامًا، متقدمة لذوي الفقيدة بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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