مسؤول أميركي: قلقون بشأن استهداف الأقليات في الهند وباكستان

أعرب سفير ​الولايات المتحدة الأميركية​ المتجوّل المعني بالحريّة الدينيّة الدوليّة، سام براونباك، عن قلق الولايات المتحدة الأميركية من "استهداف الأقليّات الدينيّة في ​الهند​ و​باكستان​".

ولفت في بيان، إلى "أنّنا رأينا في الهند تقارير عن رسائل ومضايقات مرتبطة بـ"كوفيد 19"، خصوصًا ضدّ المجتمعات المسلمة، وقد تفاقمت بسبب التقارير الإخباريّة المزيّفة والمضلّلة الّتي تتمّ مشاركتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي".

وعبّر براونباك عن قلقه بشأن باكستان الّتي "لا تشمل لجنتها الجديدة للأقليّات الدينيّة طائفة الأحمديين"، الّتي واجهت سنوات من أعمال ​العنف​ الّتي سقط فيها قتلى. وشدّد في إشارة إلى الوباء، على أنّ "الناس يشعرون بالتوتر ويبحثون عن كبش فداء".