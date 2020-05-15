وزارة العمل: تابعنا قضية العمال من التابعية البنغلادشية العاملين لدى شركة "رامكو"

أعلنت ​وزارة العمل​ في بيان انه "في اطار متابعة قضية ​العمال​ من التابعية البنغلادشية العاملين لدى شركة "​رامكو​" استدعت الوزارة ​ممثلين​ عن الشركة وتم التداول في المشاكل التي يعاني منها الاجراء لجهة قيام الشركة بتسديد اجورهم بالعملة الوطنية لتعذر حصولها على ​الدولار​ الاميركي في ظل الازمة الراهنة، فضلاً عن الصعوبات المترتبة عن رغبة بعض العمال بالعودة الى بلادهم في ظل إقفال ​المطار​.

واجرى جهاز التفتيش في الوزارة كشفاً ميدانياً على اماكن سكن العمال وتم الاستماع الى افاداتهم للتثبت من صحة ما ادلت به الشركة وكذلك حول مدى توفر شروط ​الوقاية​ والسلامة في اماكن تواجدهم، وهذا الملف هو قيد المتابعة الحثيثة من قبل الوزارة للعمل على معالجته انطلاقا من الحرص على إعطاء العمال كامل حقوقهم".

