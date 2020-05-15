وزارة العمل: تابعنا قضية العمال من التابعية البنغلادشية العاملين لدى شركة "رامكو"

أعلنت وزارة العمل في بيان انه "في اطار متابعة قضية العمال من التابعية البنغلادشية العاملين لدى شركة "رامكو" استدعت الوزارة ممثلين عن الشركة وتم التداول في المشاكل التي يعاني منها الاجراء لجهة قيام الشركة بتسديد اجورهم بالعملة الوطنية لتعذر حصولها على الدولار الاميركي في ظل الازمة الراهنة، فضلاً عن الصعوبات المترتبة عن رغبة بعض العمال بالعودة الى بلادهم في ظل إقفال المطار.
واجرى جهاز التفتيش في الوزارة كشفاً ميدانياً على اماكن سكن العمال وتم الاستماع الى افاداتهم للتثبت من صحة ما ادلت به الشركة وكذلك حول مدى توفر شروط الوقاية والسلامة في اماكن تواجدهم، وهذا الملف هو قيد المتابعة الحثيثة من قبل الوزارة للعمل على معالجته انطلاقا من الحرص على إعطاء العمال كامل حقوقهم".
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