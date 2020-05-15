البستاني: نشد على أيدي بلدية شحيم لاحتواء وباء كورونا

أكد النائب ​فريد البستاني​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "نشد على أيدي ​بلدية شحيم​ وخلية ​الأزمة​ الطبية فيها لمسارعتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء وباء ​كورونا​ في البلدة، والعمل على منع انتقال العدوى. إن التزام المنازل واتباع إرشادات ​الوقاية​ هما من أهم عوامل الحماية. حمى الله شحيم والإقليم، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

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