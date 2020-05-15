هاشم: قرار التفاوض مع كبرى الشركات لإنشاء معامل الكهرباء خطوة إيجابية

رأى عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "قرار ​مجلس الوزراء​ للتفاوض مع كبرى الشركات لإنشاء معامل ​الكهرباء​ خطوة إيجابية لإقفال اخطر أبواب الهدر وعلى طريق الإصلاح اذا سارت الامور بشكل صحيح بعيدا عن بعض الحسابات واذا ما عادت الامور الى سابق عهدها يوم ضرب بالقانون بعرض الحائط ولم يتم تعيين هيئة ناظمة ومجلس إدارة وما نخشاه اليوم هو الاستمرار بذات النهج ومحاولة تجاوز قرار ​الحكومة​ والقفز فوقه والعودة الى التعنت والمكابرة والإصرار على رأي معين عندها ستذهب الآمال مع ريح المصالح الضيقة والخاصة".

وأمل "أن لا يحصل ذلك لان تعطيل المعالجة تحت هكذا شروط وعناوين يعني انه لم يعد املا في هذا النظام وأصبح الذهاب الى ​الدولة المدنية​ خشبة الخلاص للحفاظ على هذا الوطن وتسقط كل الشعارات في الإنقاذ والإصلاح الأيام القادمة ستجيب على كل التساؤلات فلننتظر ما ستوءل اليه المفاوضات والتوجهات".

