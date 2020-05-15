جرمانوس: نناشد الراعي والكنيسة بأن يكون مركز الرئاسة من حصة المسيحيين وليس الموارنة حصرا

شدّد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي ​بيتر جرمانوس​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "في ضوء الإقتتال الماروني المُزمن على كرسي الرئاسة، نناشد أبينا البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ والكنيسة الجامعة، بأن يكون مركز الرئاسة من حصّة المسيحيّين وليس ​الموارنة​ حصرًا، كي يتسنّى لنا أن نتفرّغ لحراسة الوطن وتحصين الكيان".

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