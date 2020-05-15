بسبب خطة إعادة فتح الحدود.. إيطاليا تهدد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي

هدد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، بانسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي، إذا ما أقر الأخير خطة سياحية مقترحة من شأنها السماح في ما يسمى “الممرات الخضراء” بفتح حدود البلدان ذات معدلات الإصابة المنخفضة بفيروس كورونا، قبل إعادة فتح الحدود الكامل.

وقال كونتي خلال مؤتمر صحفي: “نحن لا نقبل الاتفاقات الثنائية داخل الاتحاد الأوروبي التي ستخلق مسارات سياحية مميزة”، مضيفاً أنه “لا يمكن أن تكون السياحة مشروطة باتفاقيات ثنائية، أو سنكون خارج الاتحاد الأوروبي، ولن نسمح بذلك أبداً”.

وشدد على أن السياحة تمثل ما يصل إلى 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي، في إشارة إلى أن مخاوف الحكومة الإيطالية من أن تؤثر تلك الممرات على سياحة البلاد.

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وأشار كونتي إلى لآنه أخبر رئيس المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لين، بأن هذه “الممرات ستعني تدمير السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي”، وذلك في وقت يناقش الاتحاد ما إذا كان سيسمح بما يسمى “الممرات الخضراء” أو “فقاعات السفر” بين البلدان وفقاً لوضعهم الوبائي.

يذكر أن الخسائر التي لحقت بقطاع السياحة الإيطالية بسبب الوباء وصلت إلى حوالي 120 مليار يورو، كما أن 420 ألف شخص في وظائف في حوالي 270 ألف شركة في التجارة والسياحة معرضين للخطر جراء الأزمة الوبائية.

وكانت الحكومة قد خصصت 5 مليارات يورو لدعم قطاع السياحة والثقافة ضمن التحفيز الذي يبلغ 55 مليار يورو والمخصص لإنقاذ البلاد من الضربة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا المستجد.