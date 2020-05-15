- 1/2
- 2/2
تحولت رحلة فنان مغربي شهير في طنجة، نحو مكان تصوير كليب جديد، لكابوس، بعدما تعرض لحادثة سير خلفت 8 مصابين.
وعاين “اليوم 24″، قبل قليل، وصول المصابين إلى المستشفى بطنجة، على متن 4 سيارات إسعاف، نتيجة حادثة سير بين سيارة الفنان الشهير، وسيارة نقل المستخدمين، التي كانت تقل عددا من الأفراد.
وأصيب حسب ما عاينه “اليوم 24″، نحو 8 إصابات متفاوتة الخطورة، وهم حاليا يتلقون الاسعافات الأولية.
وأكدت مصادر “اليوم 24” أن الفنان المعني كان متوجها نحو مكان تصوير كليب جديد، قبل أن يتعرض ومرافقيه للحادث في منطقة “المنار”، دون أن يصاب هو بمكروه.
كانت هذه تفاصيل خبر رحلة ليلية لتصوير كليب فنان شهير تنتهي بحادث سير خلف 8 إصابات-صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.