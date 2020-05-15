الإعداد لإجلاء مواطنين ألمان من المغرب بداية الأسبوع المقبل

من المرتقب أن يغادر عدد من السياح الألمان العالقين في المغرب، على خلفية أزمة كوفيد-19، في رحالات جوية تجارية متفرقة نحو ألمانيا، بداية الأسبوع المقبل.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هؤلاء الألمان سيغادرون المغرب عبر طائرة تابعة للشركة “يورو وينغز”.
وستنطلق الرحلة الأولى المرتقبة، يوم الاثنين المقبل، من الدارالبيضاء نحو ألمانيا، والثانية، يوم الثلاثاء المقبل، من مراكش نحو ألمانيا.
وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد صرح، في وقت سابق، بأن هناك ما يتراوح بين أربعة آلاف، وخمسة آلاف مواطن ألماني عالقين في المغرب.
يذكر أن عددا من البلدان الأوربية، قد قامت بإجلاء رعاياها من المغرب، من بينهم إسبانيا، وبلجيكا، وهولندا، وفرنسا، وذلك قبل أيام.
وقرر المغرب، منذ منتصف شهر مارس الماضي، تعليق كافة الرحلات التجارية الخاصة بالمسافرين، بحرا، وجوا، وفتح الباب أمام رحلات إجلاء استثنائية.
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