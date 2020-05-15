بعد 10 أيام.. تونس ترفع الحجر الصحي عن الأطفال والمسنين

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، عزمها رفع الحجر الصحي عن البالغين أكثر من 65 سنة والأطفال أقل من 15 سنة بداية من 25 ماي القادم، في إطار تخفيف الإجراءات التي فرضت بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزيرة المعتمدة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الكبرى، لبنى الجريبي، في ندوة صحافية إنه “ابتداء من 18 ماي سيقع فتح مراكز رعاية أطفال التوحد والأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم رفع الحجر الشامل على الفئة العمرية الأكثر من 65 سنة والأطفال الأقل من 15 سنة ابتداء من 25 ماي”.

وأشارت الجبيري إلى أن دور العبادة والمقاهي والمطاعم والفضاءات الرياضية ستفتح تدريجياً في المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه.

Advertisements

وشددت الوزيرة على أن المحافظات التونسية الكبرى مازالت تصنف منطقة حمراء، لذلك فإن التنقل بين مختلف المدن “يمثل خطراً على صحة المواطنين”، خلال عطلة عيد الفطر.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد قرر، أمس الأربعاء، تقليص ساعات حظر التجول حتى إشعار آخر، بعد انعدام تسجيل الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد 19 في البلاد.

يذكر أن تونس لم تسجل منذ أربعة أيام أية إصابات جديدة بفيروس كورونا، إلا أن كبار المسؤولين في الحكومة لا يستبعجون موجة جديدة لـ”الجائحة”، محذرين من التراخي في الالتزام بتوصيات السلطات.