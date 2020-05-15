جديد تهريب المخدرات في السجون: طائرات بدون طيار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحبطت السلطات البلجيكيّة، أمس، الخميس، عمليّة تسليم مخدرات بطائرة بدون طيار إلى سجن في بروكسل، بعدما أجبرت جائحة كوفيد-19 على تعليق الزيارات.
وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلغا) أن "الطائرة بدون طيار كانت محملة فوق طاقتها ما ساهم في تسريع سقوطها".
وقالت الناطقة باسم إدارة السجون، فاليري كالبو، لـ"فرانس برس" نؤكد أن موظفينا اعترضوا طائرة بدون طيار فوق فناء سجن فوريست، مضيفة إنها "لا تتذكر حصول حادثة مماثلة من قبل".
وتداول المخدرات في السجون ليس أمرا غير مألوف، وحذّر العديد من المؤسسات من خطر الاستخدام المتكرر للطائرات بدون طيار، وفق صحيفة "لا ديرنيير أور" اليومية.
ووفقا للصحيفة، فقد كشف السجين الذي أرسلت إليه المخدرات نفسه عندما عبّر لموظفي السجن عن قلقه من عدم تلقي رزمة القنب التي كان من المقرر أن تصل إليه، وقد نقل إلى سجن آخر في بروكسل وفتح تحقيق.
وعلقت الزيارات الخارجية للسجون في منتصف آذار/مارس في بلجيكا، بسبب انتشار وباء كوفيد 19.
وللتعويض عن ذلك، يحق للسجناء "رصيدا من الاتصالات الهاتفية" للتحدث إلى أقربائهم، وأصبح بإمكانهم اعتبارا من مطلع أيار/مايو إجراء اتصالات بالفيديو على كمبيوتر محمول تقدمه إدارة السجن.
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