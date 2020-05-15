رسميا: الموافقة على استئناف موسم البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن الحكومة الإنجليزية أعلنت وبشكل رسمي، الخميس، عن موافقتها لاستئناف موسم 2019-2020 بالدوري الممتاز في شهر حزيران/يونيو المقبل.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الحكومة منحت السلطات الرياضية الموافقة على عودة المباريات، بشرط ضمان تأمين اللاعبين والمدربين والموظفين.
وأشارت إلى أن الحكومة طلبت عقد اتفاق مع شركات البث التلفزيوني، لضمان إذاعة أكبر عدد من المباريات مباشرة، بالإضافة إلى بث لقاءات مجانية عندما تبدأ المسابقات مرة أخرى.
وقال أوليفر دودن، وزير الثقافة "الحكومة تفتح الباب أمام عودة كرة القدم بأمان في حزيران/يونيو".
وأوضحت الصحيفة أن دودن عقد اجتماعا بالفيديو مع الرؤساء التنفيذيين للبريمييرليغ، أمس الخميس، وأبلغهم بإنهاء الاستعدادات للعودة إلى العمل الشهر المقبل.
وأضاف دودن "الأمر متروك الآن للمسؤولين في كرة القدم، للموافقة على تفاصيل الخطط، ووضع اللمسات الأخيرة عليها".
وأتم "هناك حسن نية مشترك لدى الحكومة ومسؤولي كرة القدم، نحو عودة المباريات من أجل المشجعين".
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