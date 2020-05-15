شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل أسبوع دون وفيات بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكر تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة أن كل الحالات الجديدة كانت بين أشخاص قدموا من باكستان الأسبوع الماضي وخاضعين للحجر الصحي التابع للدولة.
وأكدت تايلاند إصابة 3025 شخصا بفيروس كورونا إجمالا منذ بدء تفشيه بها في يناير كانون الثاني. وأعلنت هذا الأسبوع توقف حدوث وفاة نتيجة المرض وذلك للمرة الأولى منذ شهرين.
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