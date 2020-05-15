أعلنت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​، "وفاة مواطنة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، وتبلغ من العمر ستة وثلاثين عامًا، ليبلغ عدد الوفيات من هذا المرض في السلطنة 19 وفاة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مواطنة مصابة بـ"كورونا" في سلطنة عمان ليرتفع عدد الوفيات إلى 19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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