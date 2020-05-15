مدينة ووهان الصينية أجرت اختبارات لنحو ثلث مواطنيها للكشف عن "كورونا"

ذكرت وكالة أنباء ​الصين​ الجديدة (شينخوا) الرسمية، أنّ "مدينة ​ووهان​ الصينية أعلنت أنّها أجرت اختبارات لأكثر من ثلاثة ملايين من مواطنيها البالغ عددهم 11 مليونًا، للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، مع سعيها لفحص جميع السكان"، بعد أن أثارت سلسلة من الحالات الجديدة مخاوف من موجة ثانية من العدوى.

ولفتت إلى أنّ "المدينة الّتي كانت مركز تفشّي المرض، أوضحت أنّها تخطّط لإجراء اختبارات الحمض النووي لجميع المواطنين، في محاولة لتقييم الأعداد الّتي لم تظهر عليها أعراض المرض"، مشيرةً إلى أنّ "ووهان رصدت حالات عدّة لم تظهر عليها أعراض المرض بشكل يومي مؤخّرًا".

والحالات غير المصحوبة بأعراض هي لأشخاص تكون فيها نتيجة الاختبار إيجابيّة للمرض، لكن لا تظهر عليهم أي علامات خارجيّة للمرض.

وكانت قد أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين في بيان اليوم، أنّ "السلطات سجّلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ارتفاعًا من ثلاث حالات في اليوم السابق. ويبلغ العدد الإجمالي للحالات في البر الرئيسي للصين حاليًّا 82933، بينما ظلّت محصلة الوفيات بدون تغيير عند 4633 حالة.