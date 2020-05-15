مبعوث أميركا إلى أفغانستان: الهجمتان الأخيرتان في البلاد من صنع داعش

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى ​أفغانستان​، ​زلماي خليل زاد​، عن اعتقاد ​الولايات المتحدة​ بأن الهجمتين الأخيرتين في أفغانستان "عمل من صنع ​تنظيم داعش​ ولا علاقة ل​حركة طالبان​ به".

ولفت إلى ان "داعش" سبق أن أظهر نمط تصرفاته، مفضلا هذا النوع من الهجمات الوحشية ضد المدنيين". وأضاف أن التنظيم يعترض على عقد اتفاق سلام بين ​الدولة​ الأفغانية وحركة "طالبان"، ويبحث عن سبل تغذية التناحر في البلاد، كالذي شهده ​العراق​ و​سوريا​.

ودعا خليل زاد ​الحكومة الأفغانية​ وحركة "طالبان" إلى عدم الوقوع في كمين منصوب من "اعش"، بل الوقوف جنبا بجنب في مواجهة هذا التنظيم والسعي نحو ​السلام​.