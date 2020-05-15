أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، عن اعتقاد الولايات المتحدة بأن الهجمتين الأخيرتين في أفغانستان "عمل من صنع تنظيم داعش ولا علاقة لحركة طالبان به".
ولفت إلى ان "داعش" سبق أن أظهر نمط تصرفاته، مفضلا هذا النوع من الهجمات الوحشية ضد المدنيين". وأضاف أن التنظيم يعترض على عقد اتفاق سلام بين الدولة الأفغانية وحركة "طالبان"، ويبحث عن سبل تغذية التناحر في البلاد، كالذي شهده العراق وسوريا.
ودعا خليل زاد الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" إلى عدم الوقوع في كمين منصوب من "اعش"، بل الوقوف جنبا بجنب في مواجهة هذا التنظيم والسعي نحو السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث أميركا إلى أفغانستان: الهجمتان الأخيرتان في البلاد من صنع داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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