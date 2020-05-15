وزير الصحة الموريتاني يخضع للحجر الصحي

قرر ​وزير الصحة​ الموريتاني محمد نذير ولد حامد، الدخول في الحجر الصحي الطوعي بعد تأكد إصابة أحد مديري الوزارة ب​فيروس كورونا​ المستجد.

ولفت الوزير في بيان إلى أنه رغم "التدابير الاحترازية التي نتخذها تلقائيا في لقاءاتنا، فإنني قد قررت أن أحجر نفسي طوعيا لتفادي أي اختلاط حتى يثبت عدم الإصابة بالفيروس".

ولم يكشف الوزير في بيانه أي ​تفاصيل​ بخصوص بقية المسؤولين في الوزارة، هل سيخضعون للحجر الصحي الاحترازي أم لا.

وسبق أن سجلت وزارة الصحة في وقت سابق 6 إصابات جديدة بالفيروس، من ضمنها حالة مجتمعية واحدة، وخمس حالات لمخالطين، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة التى سجلت حتى الآن إلى 16 حالة.