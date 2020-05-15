عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز الـ 13 ألف حالة في كولومبيا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في كولومبيا الـ 13 ألف حالة بعد تسجيل 680 إصابة جديدة بالمرض يوم أمس.
وأكدت وزارة الصحة في كولومبيا أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 13610 حالات، 4892 منها في العاصمة بوغوتا. وسجلت وزارة الصحة 16 وفاة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 525 حالة.
هذا وتشهد كولومبيا استقرارا نسبيا في الأعداد اليومية للمصابين والوفيات بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 658 إصابة و16 وفاة جديدة يوم الأربعاء. ويرتفع عدد الإصابات بما بين 5 و5.7% منذ عدة أيام.
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