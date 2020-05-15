ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا إلى 173152

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ​ألمانيا​ اليوم أن عدد ​حالات​ الإصابة المؤكدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد ارتفع 913 ليصل إلى 173152. كما أفادت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع 101 ليصل إلى 7824.

هذا وتسعى ألمانيا إلى رفع القيود على حركة التنقل منتصف الشهر القادم.

وكان ​الاتحاد الأوروبي​ شدد على ضرورة فتح تدريجي للحدود داخل التكتل بعد إغلاقها لمكافحة انتشار كورونا. وحثت ​المفوضية الأوروبية​ على عودة حرية الحركة دون قيود داخل ​أوروبا​ مع اتباع خطط تشمل إلزام ركاب الطائرات بالكمامات والتباعد الاجتماعي