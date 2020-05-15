البزري: لا زلنا في الموجة الاولى لكورونا والامور لا تزال مقبولة

لفت عضو اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمُعدية عبد الرحمن البزري إلى انه "هناك غياب لرؤية واضحة للحكومة ولذلك يجب ان تضع آلية لاجراءاتها وتصوراً لكيفية تنفيذ هذه الاجراءات"، معتبرا ان "التدخلات السياسية التي حصلت والحشد في الطائرات وعدم المتابعة الجدية للحجر المنزلي من قبل البلديات هو ما جعل عدد الاصابات بكورونا يزيد".
وأكد في حديث إذاعي انه "لا زلنا في الموجة الاولى والامور لا تزال مقبولة لكن المهم ان نتعلم من الخطأ ومن عودة المغتربين ووضع آلية جديدة للاجرءات فاللبناني لا يتقيد بالانظمة ولذك من واجب الدولة ان تمنعه من تخطي القوانين وفي حال وضعت هذه الآلية تكون هذه الايام الاربعة مناسبة للانطلاق من جديد".
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