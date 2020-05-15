عبدالله: الدولة المدنية العلمانية هي الطريق الوحيد للأنتماء الوطني

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "كل لبنان هو ساحة صراع الأخرين، وكل فريق في لبنان، هو موقع تجاذب القوى الأقليمية الفاعلة، وكل طامع بالتوسع وبلعب أدوار اكبر من حجمه، يستخدم لبنان لأهدافه"، معتبرا ان "هذا التشرذم، وضياع الهوية، جعل كل ساحاتنا مفتوحة لمشاريع الغير".
كما شدد على ان "الدولة المدنية العلمانية، هي الطريق الوحيد للأنتماء الوطني".
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