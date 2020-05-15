ذكرت صحيفة "دي تسايت" الألمانية نقلا عن تقرير اوزارة الداخلية الالمانية ان " أحد الأسباب التي ادت الى حظر المانيا نشاطات "حزب الله" على اراضيها هو تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم المستخدمة في صناعة المتفجرات، وتطوير برامج تجسس".
ولفتت الصحيفة، نقلا عن التقرير، إلى ان "وزارة الداخلية رصدت عددا من النشاطات الخطيرة لحزب الله في ألمانيا، تهدد أمن البلاد". وأضافت "أول أسباب حظر حزب الله في ألمانيا، هو تخزين مؤسسات وقيادات الحزب في ألمانيا، كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم في مباني شركة شحن في جنوب البلاد".
وكانت الداخلية الألمانية اعلنت حظر حزب الله اللبناني وصنفته منظمة إرهابية، ونفذت عدة مداهمات ضد مشتبه بكونهم أعضاء في الحزب بمناطق متفرقة من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة ألمانية: وزارة الداخلية رصدت عددا من النشاطات الخطيرة لحزب الله بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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