معلومات الجمهورية: موظفو مصرف لبنان يتجهون لإعلان الإضراب الإثنين استنكارا لتوقيف حمدان

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "موظّفي "​مصرف لبنان​" يتّجهون إلى إعلان الإضراب الإثنين المقبل، استنكارًا لتوقيف مدير العمليات النقدية في المصرف مازن حمدان".

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