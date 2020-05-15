شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا ترعى أخطر العناصر الإرهابية لتنفيذ مخططات أردوغان في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال تركيا تواصل تدخلاتها فى ليبيا من أجل تنفيذ مخططاتها الارهابية بدعم ورعاية الجماعات المسلحة، ومواصلة ارتكاب الجرائم ضد الليبين والحصول علي موارد الدولة .

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت أن تركيا دفعت في الفترة الأخيرة بالإرهابي الخطير والمسؤول العسكري بالجماعة الليبية المقاتلة الموالية لتنظيم القاعدة خالد الشريف، للإشراف على العمليات العسكرية بالعاصمة طرابلس، وتنفيذ مخططات أردوغان في ليبيا

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وأوضح التقرير أن الإرهابي خالد الشريف المكنى "أبو حازم الليبي" عاد مؤخرا إلى العاصمة طرابلس قادما من تركيا ودخل عن طريق مطار مصراتة وذلك من خلال تخطيط تركي ، إضافة الي ان جميع الميليشيات المسلّحة التابعة لقوات الوفاق أصبحت تحت قيادة خالد الشريف وتأتمر بأوامره، وهو المسؤول الأول عن كل الهجمات التي قامت بها الميليشيات المسلحة في الأيام الأخيرة.

ولفت التقرير أن الإرهابي خالد الشريف يعدّ من أخطر الإرهابيين المطلوبين للجيش الليبي، لانتمائه لتنظيم القاعدة وارتكابه جرائم في حق الشعب الليبي، وهو متهم بالإشراف المباشر على نقل الأسلحة والدعم المالي للجماعات الإرهابية، وله تاريخ في الإرهاب، وحصل على منصب قيادي في الجماعات الإرهابية وعلى رأسهم تنظيم القاعدة.