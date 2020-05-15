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شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام أوروبي لـ"غوغل" بانتهاك خصوصية مستخدمي "هواتف اندرويد والان مع التفاصيل
الجمعة 15 مايو 2020
صورة أرشيفية
تقدم المركز الأوروبي للحقوق الرقمية "Noyb.eu"، بشكوى يوم الأربعاء إلى هيئة حماية البيانات النمساوية، اتهمت فيها شركة غوغل بـ"تتبع مستخدمي هواتف أندرويد بشكل غير قانوني".
والمركز الأوروبي للحقوق الرقمية هو منظمة غير ربحية مقرها فيينا.
وبحسب تقرير موقع "انديان اكسبريس"، فقد بادر ناشط الخصوصية النمساوي ماكس شريمز المسؤول في المركز، بتقديم الشكوى المتعلقة بحماية البيانات.
ونقل التقرير عن شريمز قوله إن "عملية التجسس تتم من خلال تقنية tracking ID التي تسمح للشركة العملاقة وعدد لا يحصى من المعلنين كطرف ثالث، بمراقبة المستخدمين".
ونوه المركز إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة لحماية البيانات، السارية منذ مايو 2018، تتطلب موافقة المستخدمين قبل تعقبهم.
وفي هذا السياق، كشف المركز أيضا عن قدرة منظمي البيانات الحكوميين على فرض غرامات تصل إلى 4% من المبيعات السنوية العالمية للشركة على الانتهاكات الجسيمة.
وتأتي هذه الشكوى في الوقت الذي يتعامل فيه منظمو الاتحاد الأوروبي، مع الآثار المترتبة على الخصوصية لتكنولوجيا التتبع التي صممتها كل من غوغل وأبل.
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