شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك: أعلى عدد من الاصابات بكورونا في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المكسيك يوم الخميس تسجيل أكبر عدد من الاصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد19-، خلال يوم واحد في البلاد بتسجيل 2409 حالات. وقال مساعد وزير الصحة هوجو لوبيز-جاتيل يوم الخميس إن البلاد تمر "بأصعب" وقت خلال فترة الوباء. وتعتبر هذه هي المرة الأولى في المكسيك التي يتجاوز فيها عدد الحالات الجديدة ألفي حالة في يوم واحد. كما شهدت البلاد وفاة 257 حالة جديدة بالفيروس، ليبلغ اجمالي الوفيات منذ بداية تفشي الوباء.

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