شكرا لقرائتكم خبر عن "ووهان": فحصنا نحو ثلث المواطنين للكشف عن كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المدينة التي كانت مركز تفشي المرض إنها تخطط لإجراء اختبارات الحمض النووي لجميع المواطنين في محاولة لتقييم الأعداد التي لم تظهر عليها أعراض المرض، وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أمس الخميس.
وقال التقرير إن ووهان رصدت عدة حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بشكل يومي مؤخرا.
والحالات غير المصحوبة بأعراض هي لأشخاص تكون فيها نتيجة الاختبار إيجابية للمرض، لكن لا تظهر عليهم أي علامات خارجية للمرض.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين في بيان اليوم الجمعة إن السلطات سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 14 مايو آيار ارتفاعا من ثلاث حالات في اليوم السابق.
ويبلغ العدد الإجمالي للحالات في البر الرئيسي للصين حاليا 82933 بينما ظلت محصلة الوفيات بدون تغيير عند 4633.
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