اسراب من الحشرات تجتاح بلدة عرسال والاهالي يناشدون المعنيين التحرك

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأن اسرابا من الحشرات والصراصير اجتاحت بلدة ​عرسال​ و​مخيمات النازحين​ السوريين فيها ، وناشد اهلي البلدة المعنيين للتحرك قبل تفاقم الازمة وتكاثر كمية الصراصير والحشرات .

اثر ذلك، باشرت شرطة واعضاء المجلس البلدي في عرسال بإيعاز من رئيس البلدية باسل الحجيري على رش اسراب ومجموعات الحشرات والصراصير بمبيدات الحشرات قبل تفاقمها.

من جهته، أكد مدير مركز الارشاد الزراعي في البقاع خالد ياغي أنه "لا داعي للخوف أو الهلع، فالحشرة التي ظهرت هي ذاتها الحشرة التي ظهرت في العام المنصرم، وهي تعيش تحت التراب في الشتاء وتخرج في الصيف في مناطق سكنية وهي غير سامة ومفيدة للزراعة". وأوضح ان " المبيدات الحشرية لا تؤثر في الكالوسوما قد تقوم بتخديرها وشلها مُدة بسيطة ولكن من دون جدوى، لذا لا داعي لمكافحتها وهدر الوقت والمال".