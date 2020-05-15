مصادر التيار للجمهورية: باسيل لن يرد بالمباشر على فرنجية بمؤتمره الأحد

ركّزت مصادر "​التيار الوطني الحر​" لصحيفة "الجمهورية"، تعليقًا على المؤتمر الصحافي لرئيس "التيار الوطني" النائب ​جبران باسيل​ يوم الأحد المقبل، على أنّ "باسيل لا يطلّ من دون أن يكون لديه أي شيء جديد ليقوله"، لافتةً إلى أنّه "لن يردّ بالمباشر على رئيس "تيار المردة" ​سليمان فرنجية​، الّذي شنّ أخيرًا هجوماً على العهد و"التيار".

وأشارت معلومات "الجمهورية"، إلى أنّ "باسيل سيتناول ملف ​الفيول​ المغشوش، فهو قضيّة من القضايا المطروحة ولها علاقة بما هو أبعد من الفيول ومرتبطة ب​الفساد​. كذلك سيتحدّث عن مسار استيراد ​النفط​ و​المحروقات​، وسيوضح أنّ هذا المسار مرتبط بالعقبات الّتي كانت توضَع أمام استيراد الدولة للنفط، وله علاقة بالمنظومة الّتي عمِلت لسنوات طويلة في هذا الملف، وتَعتبر أنّ مصالحها تتهدّد كلّما قَويت مصالح الدولة".