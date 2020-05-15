سلطات تشيلي تجهز آلاف القبور مع تصاعد عدد الوفيات جراء "كوفيد 19"

ذكرت السلطات في شيلي أنّ "آلاف القبور الجديدة يتمّ حفرها في المقبرة الرئيسية بالعاصمة ​تشيلي​"، وسط تصاعد حالات الإصابة بمرض "​كوفيد 19​".

ولفت مدير المقبرة رشيد سعود، لوكالة "فرانس برس"، إلى "أنّنا ندرك أنّ هذه لحظة تاريخيّة، وأنّنا قد نحتاج مزيدًا من القبور لأنّنا رأينا ما حدث في دول أُخرى"، مشيرًا إلى أنّ "علينا أن نقارن ذلك مع الدول الأُخرى الّتي لجأت إلى مقابر جماعية، ومع البلدان الّتي شهدت حدوث وفيات في الشوارع وتراكم جثث متعفّنة في ​الشاحنات​. هذا ما نريد تجنبه، ونأمل ألّا نضطر لاستخدام القبور الجديدة".

وكان قد ارتفع معدّل الإصابات في تشيلي هذا الأسبوع، ما دفع الحكومة إلى إعلان حجر إلزامي لسكان سانتياغو البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة، اعتبارًا من اليوم الجمعة. وكانت تسجَّل في تشيلي ما بين 350 و500 إصابة في اليوم، إلى أن أخذت الإصابات بالازدياد في نهاية الاسبوع. ويوم الأربعاء، تمّ تسجيل 2,600 إصابة في 24 ساعة.