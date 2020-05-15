20869 إصابة جديدة بكورونا و1701 حالة وفاة بالولايات المتحدة الاميركية

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 20,869 إصابة مؤكدة و 1,701 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,384,930 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 83,947 حالات وفاة.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، جائحة. وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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