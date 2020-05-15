بلدية برعشيت: تسجيل إصابة بفيروس كورونا في البلدة

أعلنت بلدية ​برعشيت​ تسجيل إصابة ب​فيروس كورونا​ في البلدة تعود لعامل في صالون الحلاقة العائد لخضر شهاب في ساحة البلدة.

وتمنت ​البلدية​ في بيان لها على كل شخص تردد الى الصالون، حجر نفسه 14 يومًا، وعند الشعور بأي عارض تبليغ البلدية ​وزارة الصحة​ فوراً.

وكانت ​وزارة الصحة اعلنت يوم أمس​ عن "تسجيل 8 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ في ​​لبنان​​، بينها 6 من المقيمين و2 من المغتربين الوافدين". وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي لل​حالات​ المثبتة في لبنان منذ 21 شباط بلغ 886 حالة.​​​​​​​