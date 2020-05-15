أعلنت بلدية برعشيت تسجيل إصابة بفيروس كورونا في البلدة تعود لعامل في صالون الحلاقة العائد لخضر شهاب في ساحة البلدة.
وتمنت البلدية في بيان لها على كل شخص تردد الى الصالون، حجر نفسه 14 يومًا، وعند الشعور بأي عارض تبليغ البلدية وزارة الصحة فوراً.
وكانت وزارة الصحة اعلنت يوم أمس عن "تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان، بينها 6 من المقيمين و2 من المغتربين الوافدين". وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان منذ 21 شباط بلغ 886 حالة.
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