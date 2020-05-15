1800 وفاة جراء كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

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واشنطن: سجلت الولايات المتحدة الخميس لليوم الثاني على التوالي زهاء 1800 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال اربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وبين الساعة 20,30 مساء الخميس والساعة نفسها من اليوم السابق، سجلت البلاد 1754 وفاة. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بالعالم جراء الفيروس مع ما مجموعه 85813 وفاة.

وأودى فيروس كورونا بحياة ما يزيد عن 300 ألف شخص في العالم، أكثر من 80 في المئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الخميس الساعة 20,30 ت غ.

في هذا الوقت يرى خبراء أوروبيون أن لقاحاً ضد الفيروس قد يكون جاهزاً خلال سنة في سيناريو يقدّمونه على أنه متفائل، فيما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا الصين بعدم كشف كل المعلومات بشأن انتشار الوباء.

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