شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بكورونا في ألمانيا إلى 173152 والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 913 ليصل إلى 173152. كما أفادت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع 101 ليصل إلى 7824.

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