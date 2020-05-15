شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19-) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن 22 حالة من بين الـ 27 حالة الجديدة، كانت نتيجة انتقال العدوى محليا. ولم تسجل أي حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 260 حالة. كما تم تسجيل 59 حالة شفاء جديدة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 9 الاف و 821 حالة. وبلغ عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي 937 شخصا بانخفاض قدره 32 شخصا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.