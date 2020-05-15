النواب الليبي يدين استهداف الطيران التركي للخدمات الطبية

أدانت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي، الجمعة، بأشد العبارات استهداف الطيران التركي المسير لشحنات الأدوية المتجهة إلى منطقتي بني وليد وترهونة.

كما أعربت اللجنة في بيان حصلت الـ"الخليج 365" على نسخة منه، عن بالغ قلقها من الأوضاع الإنسانية لمنطقة ترهونة، والأوضاع المتردية في المنطقة الغربية بصفة عامة - تحت سيطرة المليشيات- وعلى الأخص الفئات الأكثر ضعفا.

واستنكر بيان اللجنة، تمركز المليشيات المسلحة لحكومة فايز السراج -غير الدستورية- وسط الأحياء السكنية بالعاصمة طرابلس وتحويلها لأهداف عسكرية.

وجددت اللجنة قلقها حول الأوضاع الإنسانية المتردية والصعبة لمراكز إيواء المهاجرين داخل العاصمة داعية إلى حمايتهم من الاستغلال من قبل المليشيات المسلحة.

وأشارت اللجنة إلى تدهور إمدادات الكهرباء بشكل كبير في المنطقة الغربية وأثر ذلك على الرعاية الصحية بالتزامن مع أزمة مرض كورونا.

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ودعت اللجنة إلى انتهاز فرصة عيد الفطر للالتزام بالهدنة وإعطاء الفرصة لفرق الإغاثة لأداء واجبها الإنساني وفرق صيانة المرافق الأساسية وسط ما تعانيه المنطقة من تدهور في الخدمات.

والإثنين الماضي، كشفت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، عن تعرض شحنات إمدادات طبية لمدينة ترهونة وبني وليد الشهر الماضي للقصف من قبل طائرات مسيرة.

وذكرت المنظمة، في بيان لها، حول وصول شحنة مساعدات جديدة إلى ترهونة، أن أكثر من 3 آلاف شخص نزحوا من منازلهم عقب القصف العشوائي واشتداد المعارك.

ولا يزال الطيران التركي المسير يستهدف المدنيين وعربات النقل المدنية وصهاريج الوقود وسيارات الإسعاف.

كما تفرد المليشيات حصارا على المدن الداعمة للجيش وعلى رأسها ترهونة التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي منذ نحو شهر.