شكرا لقرائتكم كورونا يطال نيابة مصر.. 6 إصابات بين قضاة وأعضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي قضاة مصر وجود 6 إصابات بفيروس كورونا، بين القضاة وأعضاء النيابة العامة.

في التفاصيل، أفاد النادي في بيان رسمي بأنه تم إخطار غرفة العمليات بالإصابات، مشيرا إلى أن 5 حالات منها متواجدة بالمستشفيات وحالة واحدة بالمنزل، وجميعها مستقرة.

وكان المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، قد قرر عودة العمل بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، إلى عقب إجازة عيد الفطر المبارك بعد توقف دام لأكثر من شهرين.

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تأجيل الدعاوى

وقررت وزارة العدل المصرية قد قررت منتصف مارس الماضي تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال أسبوعين تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ثم قررت استمرار المد بسبب تزايد الإصابات بكورونا.

وذكرت الوزارة أن العمل الإداري بالمحاكم مستمر لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانوناً دون إقامة جلسات.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية، أعلنت الخميس، تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10829 والوفيات إلى571 حالة وفاة.