ستولتنبرغ لاردوغان: الناتو مستعد لمساعدة ليبيا ببناء المؤسسات الدفاعية والأمنية

لفتت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إلى أنّ "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ والأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي - ناتو" ​ينس ستولتنبرغ​، ناقشا خلال اتصال هاتفي، مكافحة "​كورونا​" والخطوات الواجب اتخاذها بعد الوباء، وقضايا إقليمية على رأسها ​سوريا​ و​ليبيا​".

على صعيد متّصل، ذكر بيان صادر عن "​الناتو​" حول الاتصال، أنّ "ستولتنبرغ أشاد بالدعم الّذي قدّمته ​تركيا​ لدول الحلفاء والشركاء في إطار مكافحة "كورونا"، منوّهًا بأنّ التضامن بين الحلفاء له أهميّة أكبر في الفترات العصيبة، وأنّ الحلف سيواصل اتخاذ تدابير الدفاع المشترك".

وركّز ستولتنبرغ على أنّ "الناتو يحافظ على موقفه المتوازن حيال ليبيا، وأنّه مستعدّ لمساعدة هذا البلد في مسألة بناء المؤسّسات الدفاعيّة والأمنيّة، بناءً على طلب رئيس حكومة الوفا الليبية ​فائز السراج​"، مشيرًا إلى أنّ "مساعدة "الناتو" لليبيا ستقدّم مع مراعاة الوضع السياسي والظروف الأمنيّة في البلاد، وبالتنسيق الوثيق مع ​الأمم المتحدة​ و​الاتحاد الأوروبي​". ودعا الجهات المعنيّة إلى "الالتزام بقرار الأمم المتحدة حظر ​السلاح​ بشأن ليبيا"، مؤكّدًا "مواصلة دعمه الكامل لمبادرات الحل السياسي في ليبيا على مستوى الأمم المتحدة".