إصابة 72 شخصا بكورونا بعد حضورهم تجمعا حاشدا في ولاية ويسكونسن

أصيب 72 شخصًا ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، في ولاية ويسكونسن الأميركية كانوا حضروا مؤخرًا تجمع حاشد. وأكدت إدارة الخدمات الصحية بولاية ويسكونسن، أنها جمعت بيانات تتبع لعدد من الأفراد الذين أصيبوا بالفيروس، وظهرت النتائج بعد أن حضر مئات الأشخاص في ويسكونسن ​مسيرة​ حاشدة ضد أمر الحاكم بالبقاء في المنزل الصادر يوم 24 نيسان الماضى، حيث تم الاستهزاء بقواعد التباعد الاجتماعي وارتدى حوالي ثلث ​المتظاهرين​ أقنعة الوجه، ومع ذلك، لا يمكن إثبات عدد هؤلاء الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس التاجي في ​الاحتجاجات​، لأن ​وزارة الصحة​ لا تتبع حضور أحداث معينة.

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